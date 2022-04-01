Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 26 Mart-1 Nisan arasında 1223 öğrenci, 235 öğretmen ve 40 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 2,53 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin 447’sinin 96’sınnın ilköğretim, 675’inin Ortaöğretim, 101’inin ise Mesleki eğitim okullarından olduğu belirtildi. Bu sürede sadece ilKöğretimde 10 sınıfın kapandığı kaydedildi.