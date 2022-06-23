Oktay, yangın bölgesine gidecek!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye geliyor. Oktay ilk olarak yangın bölgesini ziyaret edecek.

Ülkemizde etkili olan yangın sonrasında Türkiye’den 2 uçağın daha yangına müdahale için yola çıktığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gece boyunca yangınla ilgili bilgiler aldı.

Türkiye’deki yetkililere KKTC’ye her türlü yardımın yapılması talimatı veren Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gece boyunca irtibat halinde oldu.

KKTC’ye resmi temaslar yapacak olan Oktay’ın, ilk olarak yangın bölgesine giderek ve burada incelemeler yapması bekleniyor.