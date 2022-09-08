Okan hoca onun da üstünü çizdi

Galatasaraylı taraftarların bir dönem değişilmez oyuncularından olan Luyindama takımdan ayrılıyor. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası bir türlü istenilen performansa erişemeyen tecrübeli stoper Antalyaspor'a transfer olabilir.

NURİ ŞAHİN ÇOK İSTİYOR

Kuvvetli fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan Luyindama'yı Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin çok istiyor. Sarı-kırmızılıların da yabancı sınırından dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Luyindama için önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelebilir.