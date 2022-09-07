Odasında uyuyan turiste cinsel saldırı!

Gazimağusa’da bir otel odasına girerek uyumakta olan Avusturyalı turiste saldırdığı ileri sürülen A.E.’nin polise verdiği ifadede, “evet odaya girdim, ancak kadına saldırmadım” dediği ortaya çıktı.