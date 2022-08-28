Nitelikli iş gücü azlığının önüne geçebiliriz

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili ve eğitimci Hasan Küçük nitelikli iş gücü açığının arttığını belirterek eğitimde reform yapılaması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan sıkıntının planlama ile aşılabileceğini kaydeden Küçük, ekonomik ve sosyal kayıpların önüne ancak bu şekilde geçilebileceğini kaydetti.

Küçük sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi;

Ülkemizde nitelikli ìş gücü açığı pandemi süreci ile birlikte arttı. Nitelikli iş gücü açığını, ìş dünyası ve eğitim planlaması ile aşmalıyız. Bu planlama olmazsa ekonomik ve sosyal kayıplar yaşamaya devam edeceğiz.

Eğitimde reform şart.