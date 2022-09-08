banner38

Nijerya uyruklu 3 şahıs taksi şoförüne saldırıp darp etti

Gönyeli Kolan Hastanesi yanında saat 04.15 sıralarında ZMY 147 plakalı araç sürücüsü yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı.

Nijerya uyruklu 3 şahıs taksi şoförüne saldırıp darp etti
banner37
banner23

Olay yerinden elde edilen bilgilere göre bir taksici ve üç Nijerya uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma sonucu Nijerya uyruklu 3 şahıs taksi şoförüne saldırıp darp etti.

O esnada olayı gören çevredeki vatandaş yardım etmek için olay yerine giderken Nijerya uyruklu şahıslar kaçmaya başladı ardından taksi şoförü kaçan şahısları yakalamak için peşinden koşarken o esnada ZMY 147 plakalı alkollü araç sürücüsü taksiciye çarpıp kaçtı, kaçan şahıs Lefkoşa’da bulunan jumbo bazar önünde polis ekipleri tarafından yakalandı.


Taksi şoförüne çarpan şahısında Nijerya uyruklu olduğu öğrenildi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Töre ve Meclis heyeti Ankara'da
Töre ve Meclis heyeti Ankara'da
  1. Gündem

banner1

banner3