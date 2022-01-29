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Narkotik'ten Girne ve Gazimağusa’ya operasyon

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 kişi kokainden göz altına alındı.

Narkotik'ten Girne ve Gazimağusa’ya operasyon
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

27-28.02022 tarihlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu; toplam 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kaşık ile bir adet plastik bardak bulunarak emare olarak zapt edilmiştir. operasyon kapsamında M.İ.M.A.T.(E-34),B.S.K.A.(E- 35) ve H.M.S.A.A.L.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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