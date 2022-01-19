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Narkotik nefes aldırmıyor

Narkotik nefes aldırmıyor
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Polis konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı
19.01. 2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyar Kara Giriş Kapısında gerçekleştirilen operasyon (Kapkaç Operasyonu) sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC'ye giriş yapan E.E. (E-52)'nin aracında ve akabinde de ikametgahında yapılan aramada, toplam 325 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 23:47
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