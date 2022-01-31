Narenciyede Büyük Tehlike

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kış ekonomisine koyduğu katkıyla ülkeye katma değer kazandıran narenciyenin, toplayacak işçi bulunamaması nedeniyle dalında kalma riski var.

CYPFRUVEX SAHAYA İNMİŞTİ

KKTC’nin narenciye ihracatının neredeyse tamamına yakınını gerçekleştiren Güzelyurt Bölgesi’nde ürün hasadında eleman eksikliği yaşanıyor. Geçtiğimiz yılda aynı sıkıntı baş göstermiş o dönemde başta Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif işçi elbisesini giymiş, çalışanlar ve aileleri birlikte dalında ürün bırakmamak için bahçelerde narenciye toplamıştı.

Bu sene de benzer sıkıntılar ülkede baş göstermeye başladı.

Seslerini duyurmaya çalışan bölge üreticileri şu ifadeleri kullandı;

Kuzey Kıbrıs’taki narenciye hasadında sıkıntılar var. Bu sene Greyfruit limon ve king mandalin ile Valensiya portakal hasarında yeterli kesim işçisi getirilememesi dalında bekleyen King Mandalin 55.000 ton civarında olacak. Bunun hasat süresi 20 Ocak - 28 Şubat arasındadır. Yani 30 günlük süre vardır. Yağan yağışları da dikkate alırsak iş yapılabilecek gün sayısı 25 günü geçmez. 55 bin ton Mandalin ürünü günlük 1500 işçi ile 1500 ton civarı hasat edilebilirse dalında kalmaz veya yere dökülmez. Adaya intikal etmiş olması gereken 1500 kesim işçisi şu anda 700-800 civarı. Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Türkiye’den buraya acil işçi gelmesi ile ilgili çağrı yapmamız lazım aynı şekilde benzer sıkıntı portakalda da yaşanacak. Portakal hasadı da Mart başında başlar Mayıs başında sona erer. Bu seneki rekolte 65.000 ton civarında ve toplam Mart Nisan Mayıs ayı başında hasatın bitirilebilmesi için günlük bin yok üzeri portakal hasat edilmeli. Unutulmamalı ki bu yıl mübarek Ramazan oruç Nisan ayı başında ve Mübarek Ramazan Bayramı 3 Mayıs’ta işçilerin evlerine erken dönme durumunda ürünler dalında kalabilir. Görüştüğümüz sektör insanları şimdi yeter sayıda kesim işçisi adaya erken zamanda getirilirse daha rahat hasat etme imkanı olur. ürünlerimiz güzel fakat gel gelelim Türkiye’den gerek koronavirüs gerek ekonomik durumlardan dolayı işçi adaya intikal etmedi.. Bu yüzden acil bir şekilde başında bunu duyurmamız gerekir. Belki bu şekilde Akdeniz bölgesindeki kesim işçileri bilirse gelen olur.İhtiyacı olan insanlarla bir şekilde irtibat kurulsun ve onlar adaya getirelim. Bu ürünü hasat edelim yoksa milli servet kaybolacak.