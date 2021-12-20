Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümete tepki gösterdi.

İşte Erhürman'ın sosyal medya paylaşımı:

"Nar ekşisi ve gofrette KDV % 5'ten sıfıra indi. İlaçta % 5 KDV devam! Belli ki hükumete göre nar ekşisi ve gofret ilaçtan daha temel ihtiyaç! Un üreticileri buğdayı fon ve ithalatta KDV ödeyerek, devletten tek kuruş destek almadan getirecek ama Türkiye'nin desteklediği un fabrikalarının ürettiği un piyasaya gelecek ve un üreticileri haksız rekabetle karşı karşıya bırakılacak.

İşte KKTC hükumetinin "yeni ekonomi modeli"nin tüketiciyi ve üreticiyi koruma politikası!"