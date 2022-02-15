Muharrem Sarıkaya’nın ‘İkinci Şans’ına Şahan’dan sert tepki! “Kınıyorum…”

Oyuncu Şahan Gökbakar, İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya’nın gazetede yeniden yazmaya başlamasına tepki gösterdi. İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya, gazetedeki köşesinde yeniden yazmaya başladı.

Sarıkaya, “İkinci şans” başlıklı yazısında, “Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya’nın yazılarına yeniden başlamasının ardından sosyal medyada da tepki paylaşımları yağdı. Oyuncu Şahan Gökbakar da söz konusu gelişmeyi kınadığını belirtti.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların gözü önünde şiddet uygulayan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü Muharrem Sarıkaya’yı tekrar yazar kadrosuna katan Habertürk ve yöneticilerini kınıyorum!”