“Muhalefetin kabine sorularına kaçamak cevap vermek olmaz”

Amcaoğlu öte yandan “Sadece günü cek caklarla devamlı şekilde sözde planlanırsa, haziran sonu çabuk gelir. Maliye Bütçe Komitesi’ni ziyarete edeceğim. Daha önce de vurguladığım gibi bizim şiarımızda küsmek darılmak yok. Halk sandıkta oy verdiyse, görevimizi yapacağız. Bu ülkedeki siyasetçiye saygınlığı kazandırmak zorundayız. Vurun abalıya, davranışı uygun değil. Saygıyı önce UBP içinde, tekrardan siyasette ülkede kazanmalıyız… Meclis çatısı altındaki 50 vekil, seviyeli saygılı bir siyaseti bekliyor…” diye konuştu.

“Değişikliğin aslı astarı nedir kabinede? Muhalefet mecliste çok sıkıştırdı..” sorusuna yanıtla ise katıldığı tv programında Olgun Amcaoğlu “mecliste eleştirilere, cevap vermek zorundasınız elbette. Yetkililer muhalefeti yanıtlamalı inancındayım. Yasama yürütme organına saygı tesis edilecekse hiçbir soruya kaçamak cevap verilmemeli…” ifadelerini kullandı.