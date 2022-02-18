MİSP'ten Hastalara Çay ve Poğaçalı Moral

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, pandemi öncesinde başlatmış oldukları hastanede tedavi gören insanların ruh halini pozitif çevirmek için yaptıkları poğaça, çay ikramını pandeminin azalmasıyla birlikte tekrar faaliyete geçirdiklerini duyurdu. Sancar, yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:

"Pandemi öncesi başlatmış olduğumuz tüm bölgelerimizdeki hastanelerimizde insanlarımızın kasvetli hallerini pozitife çevirmek için ikramda bulunduğumuz poğaça çay ikramımızı pandeminin azaldığı bu dönemde tekrardan faaliyete koyduk. Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği'nde ikiyüze yakın hastamıza poğaça çay ikram ettik. Pandemi bize gösterdi ki; zenginin fakire, fakirin de zengine kesinlikle ihtiyacı vardır. Yardımlaşmak, dayanışmak ancak bizi bu nispetliolaylardan kurtarabilir. Bu duygu düşüncelerle inşallah her daim insanımızın yanında olmaya ve toplumsal olaylarda ortaya çıkmaya devam edeceğiz."