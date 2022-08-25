MİK akaryakıt ihalesini iptal etti

Kıb-Tek’in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın temini için düzenlenen ihale MİK Başkanı Halil Üresin’in kararıyla iptal edildi. Kıbrıs Türk Haber’in elde ettiği bilgiye göre, MİK Başkanı Üresin’in kararı daha şeffaf ve devlet menfaatleri gözetilerek yapılması için aldığı öğrenildi. 209/2022 no’lu Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi’nde kamu yararı gereği tüm hassasiyetler de dikkate alınarak 10 iş gününde yeniden, bu kez pazarlık usulü ihaleye çıkılarak rekabet koşullarının daha iyi oluşturulması, katılımcı şirketlere mağduriyet yaşatmamak ve yeniden hazırlanmalarına imkan sağlamak adına açık usul ihalenin pazarlık usulü ihaleye geçilebilmesi için MİK tarafından iptal kararı üretildiği öğrenildi. Alınan bu karar sonrasında MİK en uygun fiyata bu ihaleyi bağlayabilecek. Pazarlık usulü ihalede 2 teklif alınacak, herkes 1’inci teklifleri görerek, 2’nci teklifleri verece ve bu işlemler MİK tarafından canlı yayında olacak ve doğrudan karara gidilecek. Böylelikle Kıb-Tek ve devlet de maddi anlamda kazançlı olacak.



Kaynak: Kıbrıs Türk