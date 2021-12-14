Mevlüt Çavuşoğlu: “Kıbrıs meselesinde ezber bozan politikalarımızı sürdürüyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban ile görüşme eleştirilerine, "Tüm dünyanın yaptığı gibi biz de Taliban'la kademeli bir angajmana girdik" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3'üncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı ve her seferinde de ilgili ülkelerle temasımızın ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik. Daha önce ne söyledik? Sahaysa saha, masaysa masa, hepsine varız. Kıbrıs meselesinde de ezber bozan politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çözüm ancak KKTC'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının tanınmasıyla mümkündür. Denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek yok; yani, yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor” dedi.