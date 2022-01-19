Meteorolojiden son dakika açıklaması

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Perşembe günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Hava, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma günü parçalı çok bulutlu olacak.

Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini yeniden hissettirecek.

Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise, parçalı çok bulutlu olacak ayrıca sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 12-15 ºC, yarın ve perşembe günü ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.