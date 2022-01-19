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Meteorolojiden son dakika açıklaması

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika açıklaması
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Perşembe günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Hava, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma günü parçalı çok bulutlu olacak.

Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini yeniden hissettirecek.

Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise, parçalı çok bulutlu olacak ayrıca sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 12-15 ºC, yarın ve perşembe günü ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.

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