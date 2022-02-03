Mesai saatleri dışında artık ulaşılmayacak

Belçika'da "ulaşılamama hakkı" ya da "bağlantı kesme hakkı" olarak bilinen ve mesai saatleri dışında çalışanlarla irtibata geçilmesini engelleyen düzenleme devlet memurları için devreye giriyor.

Belçika'da "ulaşılamama hakkı" ya da "bağlantı kesme hakkı" olarak bilinen ve mesai saatleri dışında çalışanlarla irtibata geçilmesini engelleyen düzenleme devlet memurları için devreye giriyor.

65 bin memuru etkileyen kararla, mesai saatleri dışında telefonuna bakmayan ya da e-postalarını yanıtlamayan kişilerin dezavantajlı duruma düşmesi engelleniyor.

Bir zamanlar profesyonel şef olmayı istemesine rağmen, Delphine devlet memuru olarak çalıştı.

Delphine yine de yemek pişirmek için zaman ayırmayı seviyor ve "Bu benim tutkularımdan biri!" diyor.

36 yaşındaki Delphine, arkadaşları Catherine ve Roch için akşam yemeği hazırlıyor. Hachis Parmentier adında kıyma ve patates püresinden oluşan bir yemek yapıyor.

Delphine soğanları karıştırırken, Belçika'daki birçok memura ulaşılamama hakkı verilmesini memnuniyetle karşıladığını söylüyor ve ekliyor:

"Özellikle gençlerin iş için erişilebilir olmaları gereken zamanlar net değildi.

"Çünkü yeni bir işe başladığınızda mükemmel olmak istiyorsunuz ve 'Gece saat 10'da bu e-postaya cevap vermezsem belki patronum bundan hoşlanmayacaktır.' diye düşünüyorsunuz. Yani şimdi bunun kültürel bir değişim olacağını düşünüyorum."

Belçika'daki 65 bin devlet memuruyla normal çalışma saatleri dışında iletişime geçilmemesi öngörülüyor.

Düzenlemede bazı istisnalar da var. Örneğin mesai saatleri dışında irtibat kurulacak memurlarla önceden anlaşılabilir veya acil durumlarda kural bozulabilir. Düzenleme nöbetçi memurların görevlendirilmesini de engellemiyor.

Düzenlemenin getirdiği bir diğer ilke, çalışanların mesai saatleri dışında telefonlara cevap vermemeleri veya e-postalarını yanıtlamaları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmelerinin önlenmesi.

KAMU YÖNETİMİ BAKANI: ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK

Kamu Yönetimi Bakanı Petra De Sutter, değişikliğin çalışanların verimliliği artıracağına inanıyor. De Sutter, pandemi sırasında iş ve kişisel yaşam arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını ve pek çok kişinin evden çalıştığını söylüyor.

De Sutter "Ulaşılamama hakkı olmazsa sonuç stres ve tükenmişlik olacak; günümüzün gerçek hastalığı bu" diyor.