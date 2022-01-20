"Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacağız"

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler ( TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, biat kütürüne karşı olduğunu söyleyen CTP ve DP'nin 4'lü koalisyon döneminde KKTC Merkez Bankası'nın başına TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan kişiyi atadığını öğrendiğini ifade ederek "TKP olarak hükümete gelirsek bu Başkanı görevden alacağız" dedi.

BRT-1 TV'de katıldığı programda, Kıbrıs Postası ve Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi iş birliğinde, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde Çarşamba akşamı “Geleceği Konuşuyoruz” sloganıyla gerçekleşen programdaki konuşmalar sırasında TDP Gençlik Kolları Başkanı'nın CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a yönelttiği soruda, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 4'lü hükümet ortaklarına KKTC Merkez Bankası başkanı'nın KKTC yurttaşları arasından birinin atanması yönünde önerisinin neden değerlendirilmediğini sorduğunu belirtti. Erhürman'ın ise soruyu yanıtlarken; Sn. Akıncı'dan bu yönde yazılı bir öneri gelmediğini ve ortaklar olarak kendi kararlarıyla şimdilerde halen görevde olan Merkez Bankası Başkanını atadıklarını anlattığını ifade eden Çakıcı, bu bilgiyi ilk defa orada öğrendiğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Biat kültürüne karşı olduğunu söyleyen CTP ve TDP'nin başını çektiği 4'lü koalisyon hükümetinin KKTC Merkez Bankası Başkanlığına o günlerde TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan birini atamasının biat kültünün ta kendisi olduğunu söyledi.

Halen görevde olan KKTC Merkez Bankası Başkanının en önemli icraatının bankalarda toplanan mevduatın Kıbrıs'ta kredi olarak değerlendirilmesini önleyip yurt dışına çıkmasına ön ayak olduğunu belirten Çakıcı, "Biz TKP olarak hükümete gelirsek bu başkanı anında görevden alacağız" dedi. TKP'nin 5 büyük hedefinden birinin de Faiz Yasası olduğunu hatırlatan Çakıcı, Faiz Yasası'nı çıkararak toplanan mevduatın yüzde 85'inin kredi olarak değerlendirilmesini zorunlu hale getireceklerini ve bu yolla kredi faizlerinin ucuzlamasını sağlayacaklarını söyledi.

TKP Genel Başkanı Çakıcı, Merkez Bankası Başkanı'nı hangi gerekçeyle görevden aldıklarını gerekmesi halinde Ankara'ya anlatacaklarını, ancak hiç bir koşulda geri adım atmayacaklarını da sözlerine ekleyerek "Biat kültürüne karşı olan partinin böyle yapması gerekir" dedi.