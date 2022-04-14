Eski Maliye Bakanı, Akademisyen Birikim Özgür, pandemi ile birlikte doğru zamanda doğru işlere imza atılmadığı için ülke olarak bugünkü çöküş senaryosunu yaşamamızın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Özgür, iç ve dış politikadaki vahim hatalardan dolayı siyasi, ekonomik, mali, demokratik ve sosyal açılardan resmen memleketin altının üstüne geldiğini vurguladı.

Birikim Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem ülkedeki son durumu hem de bugün Türkiye’de imzalanması beklenen ekonomik protokolü değerlendirdi.

Özgür, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

“Pandemi sürecinde bütün gelişmiş ülkeler ekonomilerini güçlendirmek için hummalı çalışmalar yürütürken biz kafa kafaya vererek yeni bir ekonomik model oluşturmak bir yana, eski sistemin zayıflığından medet uman zihniyetin esiri olduk, eski modeldeki dış yardım bağımlılığını seçim kazanmak için bilerek isteyerek çığırından çıkartan bir siyasete mahkûm edildik.

Bu rezilliğin aktörleri bugün “gergin bir ortamda” buluşuyor. Kamu sektörünün orta vadede kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyecek bir dış yardım mekanizması tasarlandı mı?

İşletmelerimizi geleceğe hazırlayacak reel sektör desteklerine ilişkin tutukluk giderildi mi? Yoksa yine bir yıllık, makroekonomik hedeflerden yoksun bir protokol mü imzalanacak?

İçteki ve dış politikadaki vahim hatalardan dolayı siyasi, ekonomik, mali, demokratik ve sosyal açılardan resmen memleketin altı üstüne geldi.

Sayın Tatar “bekleyin de geçecek bu zor günler” diyor. Pandemi ile birlikte doğru zamanda doğru işlere imza atılmayınca bugünkü çöküş senaryosunu yaşamamız kaçınılmazdı.

Dün “toplumsal dayanışma” dediğimiz şey bugün hiperenflasyon koşullarında “acı reçete” olarak karşımızda duruyor.

Yaşamakta olduğumuz çaresizliğin özeti budur. “Bu çaresizliğin müsebbiplerinden çare ummaktansa pılıyı pırtıyı toplar giderim” dedirttiniz ama bunun farkında bile değilsiniz…