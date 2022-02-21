Meclis, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı. Meclis birleşimi 45 dakika gecikmeyle açıldı. Meclisin saat 15.00’te toplanacağı belirtilmişti.

COVID-19 olması nedeniyle yemin törenine katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bugünkü birleşiminde ant içti.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürüte

Mecliste hükümet programının Cumartesi günü okunması oy birliği ile kabul edildi.