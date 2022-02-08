MARKETTE CEP YAKAN LİMON GİRNE'DE YERLERE DÖKÜLDÜ!

Girne sakini üretici Zafer Muhtaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerde bulunan limonlara işaret ederek, “Bu yıl da limon toprağa karışacak “dedi.

Girne sakini üretici Zafer Muhtaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerde bulunan limonlara işaret ederek, “Bu yıl da limon toprağa karışacak “dedi.

Paylaştığı fotoğrafları ve dilekçeyi 15 Aralık 2021 tarihinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na götürdüğünü ve bakanlık müdürüne ricada bulunduğunu kaydeden Muhtaroğlu, Cypruvex adına kesim yapan bir kontraktörden aldığı bilgiye göre, 28 Ocak 2022 itibari ile Güzelyurt bölgesinde daha limon hasadına başlanıldığının kendisine iletildiğini söyledi. Güzelyurt ile Lefke civarında limon bittikten sonra belki mart ayı içinde Girne’ye gitmeye değer limon kalmışsa Girne bölgesine gidileceğini aktaran Muhtaroğlu, “Bu da demektir ki bu yıl da limon toprağa karışacaktır” dedi.