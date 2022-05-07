Manavoğlu'ndan olay açıklama!

Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Manavoğlu açıklamasında "İcraat yapma aşkıyla yanıyorsunuz ne güzel, ama bu defa elinizi çakıl taşının değil , çakısdes taşının altına koyun bari da daha inandırıcı olsun" dedi.



İşte Manavoğlu'nun o paylaşımı:

Tabii ki senaryo yazıldı acemi oyuncular oynamaya devam ediyor ve planlandığı gibi UBP-DP-YDP tu baştan kuruluyor...

Ey efendiler, 100 günlük muhtırayı yeni hükümetin başkanının alnına da dayamanızı bekliyorum haaa...

İcraat yapma aşkıyla yanıyorsunuz ne güzel, ama bu defa elinizi çakıl taşının değil , çakısdes taşının altına koyun bari da daha inandırıcı olsun...