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Manavoğlu'ndan olay açıklama!

Manavoğlu'ndan olay açıklama!
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Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Manavoğlu açıklamasında "İcraat yapma aşkıyla yanıyorsunuz ne güzel, ama bu defa elinizi çakıl taşının değil , çakısdes taşının altına koyun bari da daha inandırıcı olsun" dedi.


İşte Manavoğlu'nun o paylaşımı:

Tabii ki senaryo yazıldı acemi oyuncular oynamaya devam ediyor ve planlandığı gibi UBP-DP-YDP tu baştan kuruluyor...

Ey efendiler, 100 günlük muhtırayı yeni hükümetin başkanının alnına da dayamanızı bekliyorum haaa...

İcraat yapma aşkıyla yanıyorsunuz ne güzel, ama bu defa elinizi çakıl taşının değil , çakısdes taşının altına koyun bari da daha inandırıcı olsun...

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