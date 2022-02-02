Maliye Bakanlığı, Ocak ayında yapılan ödemeleri açıkladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 1 milyar 156 milyon 254 bin 602, piyasaya ise toplam; 333 milyon 934 bin 666 TL ödeme yapıldı.
Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.
1-31 Ocak dönemi piyasaya yapılan ödeme kalemleri şöyle;
- Emekli İkramiyeleri+Temizlik Şirketleri+Müteahhit+Karantina Otel+PCR+Antijen+İlaç+Tıbbi Medikal Ödemeler: 119.726.885.11 TL
- KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri: 19.153.828,81 TL
- Ankara +İstanbul Sağlık Hesabına Havale: 333.201,85 TL
- Kısa Vadeli Finans İhtiyacın Karş. Alınan Borç Ödemesi: 115.000.000,00 TL
- Taşımacılık: 15.907.952, 94 TL
- Öğretmen Hazırlık Ödeneği: 23.451.303,86 TL
- Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR+Antijen Alımı: 6.237.500,00 TL
- Kooperatif Merkez B. Borç Ödemesi Mahsuplaşma: 20.000.000,00 TL
- Balon Balığı+Bombus Arı+Organik Tarım+Sertifikalı Tohum Ödemesi: 1.559.893,00 TL
- Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: 12.564.101,25 TL