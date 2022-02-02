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Maliye Bakanlığı, Ocak ayında yapılan ödemeleri açıkladı

Maliye Bakanlığı, Ocak ayında yapılan ödemeleri açıkladı
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 1 milyar 156 milyon 254 bin 602, piyasaya ise toplam; 333 milyon 934 bin 666 TL ödeme yapıldı.

Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

1-31 Ocak dönemi piyasaya yapılan ödeme kalemleri şöyle;

  • Emekli İkramiyeleri+Temizlik Şirketleri+Müteahhit+Karantina Otel+PCR+Antijen+İlaç+Tıbbi Medikal Ödemeler: 119.726.885.11 TL
  • KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri: 19.153.828,81 TL
  • Ankara +İstanbul Sağlık Hesabına Havale: 333.201,85 TL
  • Kısa Vadeli Finans İhtiyacın Karş. Alınan Borç Ödemesi: 115.000.000,00 TL
  • Taşımacılık: 15.907.952, 94 TL
  • Öğretmen Hazırlık Ödeneği: 23.451.303,86 TL
  • Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR+Antijen Alımı: 6.237.500,00 TL
  • Kooperatif Merkez B. Borç Ödemesi Mahsuplaşma: 20.000.000,00 TL
  • Balon Balığı+Bombus Arı+Organik Tarım+Sertifikalı Tohum Ödemesi: 1.559.893,00 TL
  • Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: 12.564.101,25 TL
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