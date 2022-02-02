Maliye Bakanlığı, Ocak ayında yapılan ödemeleri açıkladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 1 milyar 156 milyon 254 bin 602, piyasaya ise toplam; 333 milyon 934 bin 666 TL ödeme yapıldı.

Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

1-31 Ocak dönemi piyasaya yapılan ödeme kalemleri şöyle;