Maliye Bakanlığı'ndan son dakika asgari ücret açıklaması

Maliye Bakanlığı, son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin açıklamalara yanıt vererek, söz konusu bilgilerin tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklandığını duyurdu. Açıklamada, asgari ücretinvergilendirilmeyeceği vurgulandı.

Maliye Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, asgari ücretten vergi alınacağı söylenerek algı yaratılmaya çalışıldığını vurgulayarak, Gelir Vergisi Yasası’nın 12’maddesi ile vergilendirme dönemi başında yürürlükte bulunan asgari yıllık ücretin vergilendirilmeyeceğinin düzenlenmiş olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bu konuda hiç kimseninin ve/veya hiçbir kuruluşun ve/veya sendikanın kamuoyuna yanlış ve/veya gerçeklerle bağdaşmayan açıklama yapma hakkı yoktur. Asgari ücretin vergilendirilmemesi Yasa gereğidir” denilirken, düzenleme ile düşük gelirlililerden ve Düşük ücretlilerden daha az vergi alınacağı ifade edildi.

Yasa tasarısı ile en son 2018 yılında güncellenen ve 2018 yılından sonra güncellenmeyen vergi dilimlerinin genişletilerek özellikle düşük ücretlinin ve çalışanların daha yüksek oranda artış almasının düzenlendiği de anımsatılan açıklamada, hazırlanan Gelir Vergisi Yasa Tasarısı’nın KKTC Meclisi’ningündemine sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yasa tasarısının KKTC Meclisi’nde görüşüldükten sonra onaylanması halinde yasallaşıp yürürlüğe gireceği de anımsatıldı.

Buna göre hazırlanan tasarı ile özetle;

1) Kamu ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranlarda vergi alınması,

2)Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2021 ve önceki yıllara göre daha düşük oranlarda vergi alınması, sağlanacak.

Açıklamada, Gelir Vergisi Yasası gereği sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olacağı da kaydedilerek, “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin yapılan açıklamaların eksik yetersiz ve/veya yanıltıcı açıklamalar olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz” denildi.