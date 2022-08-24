Maliye Bakanı Şan, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Yönetimi Kabul Etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanı Fikret Dorman ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın savunma noktasında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülmesi kararıyla kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)’nın çok büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Şan, bu ruhu taşıyan gerek TMT, gerek GKK ve gerekse onların bir parçası olan tüm kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir arada olmaktan daima çok büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

DORMAN

Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanı Fikret Dorman ise ziyaretlerinin ‘nezaket ziyareti’ niteliği taşıdığını belirterek, Alişan Şan’ı bu zor süreçte Maliye Bakanlığı görevini üstlenme cesaretinden dolayı kutladı ve başarılar diledi.