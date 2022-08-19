Maliye Bakanı Alişan Şan, Kamuda Örgütlü Sendikalarla İkinci Toplantısını Bugün Gerçekleştirdi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS,

KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN,

DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN Başkan ve temsilcileri katıldı.

Görüşme öncesi sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğu gerekçesi ile küçük çaplı bir kriz

yaşandı. Yaşanan söz konusu krizi çözmek adına Maliye Bakanı Alişan Şan, sendika temsilcileri

ile bire bir görüşerek uzlaşı sağladı. Ardından tüm sendikalarının katılımı ile geniş katılımlı

toplantıya geçildi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Asgari Ücretin vergiden muaf olacak’ şekilde gerekli yasal

düzenleme yapılması için çalışmaların sonuna gelindiğini, ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının

Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası

kamuya girenlerin maaşlarına düzenleme yapılması çalışmalarının ise yoğun bir şekilde

gerçekleştiğini belirterek, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bakan Şan konu ile ilgili yetkili sendikalarla, 29 Ağustos Pazartesi günü yeniden bir araya

geleceğini belirtti. Sendikalar ise randevu tarihi konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.

ŞAN; “BİRBİRİMİZİ KIRMANIN MAHARETİ DEĞİL DE GÖNÜL ALMANIN ZARAFETİNE

İHTİYACIMIZ VAR. VARSIN ZARAFETİMİZİ ZAYIFLIKTAN SAYSINLAR”

Maliye Bakanı Alişan Şan, gerçekleşen görüşmede ayrıca, sendikaların dikkate alınmadığı

yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlerin şahsını ve ekibini

üzdüğünü dile getirdi.

“Biz yalnızca sendikaları değil, tüm ekonomik örgütleri, sektör temsilcilerini ve halkımızın fikir

ve görüşünü önemsiyor, hassasiyetleri ve önerilerini dikkate alıyor, uzlaşı çağrısı yapıyoruz”

diyen Bakan Şan, özellikle böylesi bir dönemde ülkenin kavgaya değil, birlik ve beraberliğe

ihtiyacı olduğunu belirterek, uzlaşı çağrısını yineledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan; “Bazı sendikaların hem kendi üyelerine şirin görünmek adına

popülizm yaparak uzlaşı kültürüne zarar verdiğini düşünmekteyim.

Bakanlık bürokratlarım ve ekibimle birlikte bir yandan ülke ekonomisinin yeniden canlanması,

insanlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan 2011 sonrası kamuya

girenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir tempoda çalışmalar yapıyoruz.

Çalışmalarımız henüz olgunlaşmamışken, bazı sendika temsilcilerimizin küçük bir ertelemeyi bu

kadar gündeme taşıması bizleri üzüyor. Buna rağmen, bugün yanlış anlaşılmamak ve uzlaşı

kültürünü bozmamak kamuda örgütlü sendikalarımızla bir kez daha görüşme gerçekleştirdik.

Birbirimizi kırmanın mahareti değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var. Varsın

zarafetimizi zayıflıktan saysınlar” dedi.