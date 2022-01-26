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Mağusa’da eski eser operasyonu

Mağusa’da eski eser operasyonu
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Gazimağusa’da “Kanunsuz eski eser tasarrufu” iddiasıyla gözaltına alınan 64 yaşındaki M.E. hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Gazimağusa’da,  24.01.2022 tarihinde, M.E.(E-64)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı M.E. Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı ve polis soruşturmasının salimen yürütülebilmesi için hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

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