Lviv ve Kiev’de yine siren sesleri duyuldu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının 2. günü. Kiev’de yerel saatle 04.20’den sonra art arda patlamalar yaşandı. Lviv ve Kiev’de de yine siren sesleri duyuldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının 2. günü.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gece saatlerinde yeniden roketli saldırılar düzenlendi ve patlama sesleri duyuldu.

Saldırıların ardından Başkent Kiev ve Lviv’de sirenler yeniden çaldı. Kiev’de 2 dakika boyunca sirenler çaldı.Dışişleri Bakanı Kuleba, “Rusya’nın korkunç roket saldırısı Kiev’i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941’de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda güvenlik güçlerinin öldüğü ve yaralıların da bulunduğu açıklandı.