LTB’den yoğun denetim!

LTB ekipleri tarafından ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar da kontrol ediliyor.

LTB ekipleri, ocak ayının son günü ile şubat ayının ilk iki haftasında restoran, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelerin yanı sıra yaşlı bakım evi, otel, sinema, kuaför, petrol istasyonu ve dövme salonu gibi toplamda 92 iş yerini denetledi. Denetimlerde 4 imha işlemi yapıldı.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre;

1 Dondurma İmalatı, 2 Hotel, 1 Park Büfesi, 6 Kreş ve Anaokulu, 1 Bar, 8 Kafeterya, 14 Market, 1 Pizza İmalathanesi, 2 Pastane, 1 Börek İmalathanesi, 1 Turşu İmalathanesi ve Satış alanı, 17 Restoran, 1 Büfe, 1 Sinema Salonu, 1 Manav, 1 Meyhane, 3 Yaşlı Bakım Evi, 17 Kuaför/Berber/Güzellik Salonu, 2 Pide Salonu, 1 Döner Salonu, 1 Petrol İstasyonu, 1 Dövme salonu, 2 Kebap Salonu, 3 Fırın, 3 Gıda Deposu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 12:37