LTB'de bütçenin yüzde 80'i çalışana gidiyor!

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB'de 741 kişi çalıştığını, bütçenin yüzde 80'inin çalışana gittiğini söyledi.

Aktunç, “ Lefkoşa Türk Belediyesinde 741 kişi çalışıyor. Bütçenin yüzde 80’i çalışana gittiğinde bizim yeni yatırım yapma şansımız yok. İnanıyorum ki gelir getirici önlemlerle belediyeler çok iyi duruma gelir. LTB’nin bu yıl 424 milyonluk bütçe istediğimiz şekilde olacağına inanmıyorum. Özellikle dövizin yükselmesinden sonra bütçeyi 3-4 kez yeniledik. Devletin bütçesi de sıkıntılı. 8.6 milyon devlet katkısı veriliyordu 12 milyon çalışana ödüyorduk. Ancak hayat pahalılığının artırılmasının ve belediyelere bu rakamın altında hayat pahalılığı ödenmesi nedeniyle hayat pahalılığından 10,7 milyon TL katkı alıyoruz ve 17,5 milyon TL çalışanımızı ödüyoruz. Ondan dolayı da zorlanmamız var. Temennim eskisi gibi en azından bütçeyi yüzde 80-85’lerde sonuçlandırmamız var ama o konuda endişem var” dedi.