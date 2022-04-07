Lise diploması hayaline 71 yaşında kavuşacak

Ordu'da 71 yaşındaki motor ustası Çetin Birsen, hayalindeki lise diploması için Mesleki Eğitim Merkezindeki derslere katılıyor.

Altınordu ilçesinde iş yeri bulunan Çetin Birsen, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan diploma telafi programından yararlanmak için Mesleki Eğitim Merkezine başvurdu.

Ustalık belgesi olan motor ustası Birsen, haftanın belirli günlerinde derslere katılarak hayalini kurduğu diplomaya haziranda kavuşmayı hedefliyor.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Dört çocuk babası Çetin Birsen, çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğinde önce kalfa, ardından usta olduğunu söyledi.

Şu anda haftanın belirli günleri okula giderek ders gördüğünü, gidemediği zamanlarda ise video konferans yoluyla katılım sağladığını vurgulayan Birsen, yakında lise diploması alabileceği için duyduğu heyecanı anlattı.

"Okumanın yaşı olmaz"

Birsen, sınıftaki bazı öğrencilerin kendisini gördüğünde yaşından dolayı şaşırdığını söyleyerek, "Ben onlara aslında okumanın yaşı olmadığını gösteriyorum. Herkese okumalarını tavsiye ederim. Bilgili olmak çok güzel bir şey. Eğer imkanınım olursa lise diploması aldıktan sonra meslek yüksekokulu da okumak istiyorum" dedi.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Mesleki Eğitim Merkezinin, eğitim gören herkese çok fayda sağladığını vurgulayan Çetin Birsen, şöyle konuştu:

"Bizleri eğiten öğretmenlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bana göre buradan çıkan öğrenciler Türkiye'nin yarınıdır. Bizim gibi okulunu yarım bırakmış ama ustalık belgesine sahip olanlar için hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde lise diplomasını alacağız. Bu eksikliği bizler adına gideren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun."