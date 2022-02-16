Limasol’da bir araç kundaklandı iki araç zarar gördü

Limasol’da bir apartmanın park yerinde bulunan bir araç kundaklandı; çıkan yangında ikinci bir araç da ağır zarar gördü.

Fileleftheros’un haberine göre, 41 yaşındaki iş insanına ait aracın ön tarafına yanıcı madde dökülerek çıkarılan yangın, aynı apartmanda sakin 33 yaşındaki bir kişiye ait araca da sıçradı.

Saat 01.50’de fark edilen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü, apartman sakinleri önlem olarak tahliye edildi. Yangın sonucunda her iki araçta ve apartmanın park yerinde hasar meydana geldi.