Lefkoşa’nın Adayı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt’un Osman Bican!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa ve Güzelyurt Belediye Başkan adaylarını yapılan seçimler sonucunda belirledi ve Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli, Güzelyurt’ta ise Osman Bican yapılan seçimleri önde tamamlayarak aday olmaya hak kazandı. CTP, yerel yönetim seçimleri için sürdürdüğü aday belirleme sürecini Lefkoşa ve Güzelyurt ilçeleriyle devam ettirdi. Her iki ilçede de başkan adaylıklarına birden fazla adayın olması sebebiyle ilçe merkezlerinde sandık kuruldu. Lefkoşa’da LTB sınırları içerisinde, Güzelyurt’ta da Güzelyurt Belediyesi sınırları içinde yaşayan üyeler, gün boyu ilçe merkezlerine giderek oy verdi ve üyelerin verdikleri oylar sonucunda iki ilçenin belediye başkan adayları belirlendi. Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylığı için Dr. Sıla Usar İncirli ile Onur Olguner yarışırken, Güzelyurt Belediye başkan adaylığı için Osman Bican, Tansay Doğu ve Veleddin Taşkent yarıştı. Akşam saatlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından iki ilçede de oy sayımına geçildi. Sayılan oyların sonucunda Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli LTB Başkan adayı olmaya hak kazanırken, Güzelyurt’ta da Osman Bican seçimi önde tamamladı.

İNCİRLİ: CTP KAZANDI, ÜLKEMİZ KAZANDI, LEFKOŞAMIZ DA KAZANACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylığı seçimini kazanan Dr. Sıla Usar İncirli, CTP’nin büyük bir siyasi olgunlukla adayını belirlediğini söyledi ve seçimin kaybedeninin olmadığını, aksine kazananın CTP ve Kıbrıs olduğunu, Lefkoşa’nın da kazanacağını söyledi. LTB Başkan adaylığı müracaatı yapan Onur Olguner’e de konuşmasında teşekkür eden İncirli, Lefkoşa’nın büyük bir tarihinin ve kültürel mirasının olduğunu, siyasetin, ekonominin ve sosyal yaşamın kalbinin Lefkoşa’da attığını vurguladı. 3 ay sonra çok hızlı koşacakları bir yarışın sonunda ülkeye ve Lefkoşa’ya aydınlığı getireceklerine dikkat çeken İncirli, “Bu 3 ayın sonunda umudun ne demek olduğunu, insan yüreğini nasıl çarptırdığını hatırlatacağız. Biz bu seçimi kazanacağız. Çok güçlüyüz, kazanacağız” dedi. İncirli, gün boyu ilçe merkezine gelerek oy kullanan üyelere, seçime ev sahipliği yapan Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na ve divan üyelerine de teşekkür etti.

ÖZSAĞLAM: CTP’NİN TEK BAŞINA İKTİDAR SÜRECİ LEFKOŞA’DAN BAŞLIYOR

Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittik Tolga Özsağlam da, CTP’nin tek başına iktidar olacağı sürecin ilk adımının Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kazanmakla başlayacağını, ardından da Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP’nin kazanacağını dile getirdi. İncirli ve Olguner’in centilmence bir yarış sürdürdüğünü kaydeden Özsağlam, kazananın CTP olduğunu söyledi ve katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

ARŞEHİT: ÖNEMLİ OLAN CTP’NİN KAZANMASIYDI

Aday adaylığı seçiminin ardından konuşma yapan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de, seçimin sonunda CTP’nin kazanmasının önemli olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. Hep birlikte bu yola çıktıklarının altını çizen Arşehit, Lefkoşa’yı da, Gönyeli’yi de Değirmenlik Belediyesi’ni de kazanacaklarının altını çizdi.

OLGUNER: TÜM UĞRAŞIMIZ, TÜM EMEĞİMİZ YENİ ADAYIMIZ İÇİN OLACAK

CTP LTB Başkan adaylığına başvuran Onur Olguner de parti içi demokrasinin işlediğini ve bunun da son derece önemli bir olgu olduğunu belirtti. Gerek kendisine, gerekse İncirli’ye oy vermek için seçime katılan tüm üyelere teşekkür eden Olguner, “Oyumuz, emeğimiz, uğraşımız yeni adayımız için” dedi.

GÜZELYURT’UN ADAYI BİCAN OLDU

Bir diğer aday adaylığı seçimi de Güzelyurt’ta gerçekleştirildi. 3 aday adayının yarıştığı seçimi Osman Bican birinci tamamlayarak CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı olma hakkını kazandı. Seçimden sonra tek tek konuşma yapan tüm adaylar, parti içi yarışın demokrasinin bir gereği olduğunu vurguladı ve seçimde kimsenin kaybetmediğini, CTP’nin kazandığını söyledi ve Güzelyurt Belediyesi’ni CTP’nin alacağını söyledi. 3 aday da oy veren tüm üyelere teşekkür etti.