Lefkoşa’daki kazada araç takla attı ve alev aldı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada, araç dikkatsizlik ve sürat nedeniyle takla atıp yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru, yönetimindeki UA 066 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce seyreden Habibullah Sanusı Abdulrazaq (E-23), seyretmekte olduğu yolun sonunda Girne – Lefkoşa Anayoluna bağlanan sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla atmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Farouq Olayemi Prina Nkem (E-23) kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.