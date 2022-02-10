Lefkoşa Surlariçi bölgesine bugün su verilemeyecek

Lefkoşa Surlariçi'nde yapılacak çalışma nedeniyle bazı bölgelere su verilemiyor...Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bugün yapılmakta olan su patlağı kazı çalışması tamamlanana kadar Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada çalışmanın gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği de belirtildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kadınlar Pazarı Sokak ile İplik Pazarı Sokak’ın birleştiği noktada yapılacak su patlağı kazı çalışmasının bugün sabah 06.30’da başladı.

Çalışma nedeniyle Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, çalışmanın gün içinde tamamlanıp, su akımının aynı gün içinde açılmasının hedeflendiği kaydedildi.