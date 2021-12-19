Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir personel pozitif!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Lefkoşa Kaymakamlığımızda yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Lefkoşa Kaymakamlığımızın Dernekler, Hali araziler, Yabancıların evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümleri bir hafta süre ile çalışmalarına ara vermiştir.

Kaymakamlığımızın bir hafta süre ile çalışmalarına ara verdiği kapalı bölümleri dışında kalan Kimlik İşlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri bölümleri açık olup hizmet vermeye devam edecektir.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 22:06