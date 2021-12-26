Lapta'da temizlik başlıyor

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya Lapta Belediyesi'ndeki grevin devam ettiğini duyurdu. İyi niyetli yaklaşımla bazı belediyelerin desteğiyle bölgedeki elzem işlerin yarın yapılacağını açıklayan Yalınkaya, şu açıklamada bulundu:

Lapta ve Lapta’ya bağlı tüm bölgelerdeki vatandaşlarımıza duyurumuzdur;

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) olarak, 4 aydır maaş geriliği olan Lapta Belediyesi emekçileriyle başlattığımız ‘iş bırakma’ eylemimiz 12. Gününde devam etmektedir.

Ancak geçtiğimiz Perşembe günü, yasal hakkımızı kullanarak başlattığımız grevimiz sürerken, halkımızın özellikle pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için elimizi taşın altına koyacağımızı açıklamıştık.

Aldığımız bu karara göre de; birçok belediyemizin de desteğiyle ( Lefkoşa, Dipkarpaz, Yenierenköy, Esentepe, Değirmenlik, Lefke, Tatlısu, Alsancak, Girne Belediyeleri) yarından itibaren, tüm okulların, sağlık ocaklarının, askeri birliklerin ve vatandaşlarımızın evsel çöp atıklarını toplamaya, Lapta Belediyesi’nin zarara uğratılmaması adına ana irsaliye hatlarında oluşan patlakların tamir etmeye ve gençlerimizin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiğimizi duyurmuştuk.