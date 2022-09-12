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KYK'yı sendikalar mı yönetecek?

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, yaşanan olaylarla ilgili Ses Kıbrıs'a konuştu.

KYK'yı sendikalar mı yönetecek?
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Köseoğlu, olayların nedeninin sendikaların KYK'yı yönetme operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Üyeler için hazırlanan formların sendikalara verilmesinin gerekli olmadığını dile getiren Köseoğlu, "zaten sendika üyeleri, mülakatlara gözlemci olarak katılıyorlar' dedi. Köseoğlu, formda olan bilgilerin mülakatlarda okunduğunu da söyledi.

Köseoğlu, 'gizlimiz saklımız yoktur' dedi.

KYK Başkanı, sendikaların bu tavırlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, bu noktada Polis'e başvurmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

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