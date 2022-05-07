Kuzey Kore yine füze fırlattı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin balistik olduğu düşünülen yeni bir füze fırlattığı açıklandı.

Japonya Savunma Bakanlığı, bu sabah paylaştığı Twitter mesajında Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini duyurdu. Füzenin Kuzey Kore’nin doğusundan atıldığı belirtilirken Güney Kore de haberi doğruladı.



Son dönemde füze denemelerine büyük hız veren Kuzey Kore, bu senenin başından beri en az 15 füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin nükleer gücünü artıracağını söylemişti.

Son denemelerin Güney Kore’de devlet başkanlığı koltuğuna Kuzey Kore’ye karşı katı bir politika izlemesi beklenen Yoon Suk-yeol’un oturmasına birkaç gün kala düzenlenmesi dikkat çekti.