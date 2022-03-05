Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya yardım eli”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Ukrayna’daki savaş mağdurları için“Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarının karşılanması adına “Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı ve kampanya çerçevesinde toplanacak bağışların Türk Kızılay’ı aracılığıyla Ukrayna Kızılhaçı’na ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak için KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden BAGIS yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 50 TL’lik bağışta bulunulabileceğinin kaydedildiği açıklamada, nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk lirası, dolar, euro ve sterlin hesap numaralarına EFT/Havale de yapılabileceği belirtildi ve banka IBAN numaraları şu şekilde paylaşıldı:

“Türk lirası Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26

Dolar Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73

Euro Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42

Sterlin Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41”

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BAĞIŞI

Ukrayna’da ilaç ve tıbbi malzemelere erişimde ciddi sıkıntıların yaşandığının kaydedildiği açıklamada, kampanyaya ilaç bağışıyla destek olmak isteyenlerin, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği aracılığı ile tüm eczanelere gönderilen ihtiyaç listesindeki ilaçlardan dilediklerini satın alarak bağış yapanileceği söylenerek, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler listesi paylaşıldı.

Buna göre, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler listesi şöyle:

Çocuk Maması

Çocuk Bezi

Eldiven (pudrasız mavi)

Yara bandı

Serum seti

Oksijenli su

Sonda

Lopermid

Omeprol

Voltaren 50/75/100 mg

Brufen 400/600/800 mg

Claritin

Nurofen cold and flu,

Theraflu tablets

Transmine

Dextran

Celatinol

Noradrenalin

Dopamine

Euphillin

Tabegyl

Prednisolonum

Corglycon

Stophantin k

Mesaton

Biokadin

Metformim