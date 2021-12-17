Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu'ndan EBSO'ya ziyaret

Kıbrıs Girişimci Kadınlar Derneği,Kıbrıs Türk Otelciler Birliği,Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği,Kıbrıs Türk Rehberler Birliği,Kıbrıs Eko-Agro Turizm Derneği Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu (İş Dünyası,Turizm ve Kültür Elçileri Gurubu) ve her zaman yanımızda olan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) ziyaretimizde bizlere eşlik etmiş ve alanları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.