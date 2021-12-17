Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu'ndan EBSO'ya ziyaret
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17 Aralık 2021 Cuma 10:48
Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu (İş Dünyası, Turizm ve Kültür Elçileri Gurubu) ve Müsiad Kıbrıs kurucu Başkanı Okyay Sadıkoğlu EBSO-Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;
Kıbrıs Girişimci Kadınlar Derneği,Kıbrıs Türk Otelciler Birliği,Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği,Kıbrıs Türk Rehberler Birliği,Kıbrıs Eko-Agro Turizm Derneği Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu (İş Dünyası,Turizm ve Kültür Elçileri Gurubu) ve her zaman yanımızda olan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) ziyaretimizde bizlere eşlik etmiş ve alanları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
EBSO’nın 2022 yılındaki ilk organizasyonlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapacakları müjdesini veren Ender beye de ayrıca teşekkürlerimizi sunarım.