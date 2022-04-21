"Kusurlu yakıt" İsrail'e gönderildi!"

Sidereal Denizcilik'e ait tankerdeki yakıt tetkikleri “kusurlu” çıktı. Bozuk/uyumsuz yakıt getiren Sidereal tankeri İsrail’e geri gönderildi...

Sidereal Denizcilik LTD'ye ait tankerdeki yakıt tetkikleri “kusurlu” çıktı…

Yakıtın yapılan analiz sonuçlarına göre toplam çökelti miktarı en çok 0,1 olması gerekirken 0,13; Karbon Kalıntısı ise en çok 15 değer olması gerekirken 15,5; uyumluluk değeri 1 olması gerekirken 5; nokta testi ile temizlik oranı da en çok 1 değerde olması gerekirken 5 çıktı.

Söz konusu yakıt getiren tanker İsrail’e geri gönderildi.

Öte yandan KKTC'nin hali hazırda sadece iki (2) günlük yakıtı kaldı.

KIB-TEK yakıt sıkıntısından dolayı üretimi yüzde 50 azalttı.

İhtiyaç olan eksik üretim, Güney Kıbrıs ve veya AKSA'dan karşılanacağı gelen bilgiler arasında...

Kaynak: Kıbrıs Postası