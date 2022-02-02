Kuşadası İle Girne Kardeş Şehir Oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıya sert tepki göstererek "Bizim yönetimimize kimse topla, tüfekle, silahla, tehditle herhangi bir iş yaptıramaz. Alnımızın akıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehri ile kardeş şehir olunmasına karar verildi.

