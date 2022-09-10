banner38

Kuru temizlemeciyi kundakladılar!

Kuru temizlemeciyi kundakladılar!
banner37
banner23

Kundaklama olayıyla ilgili Polisten yapılan açıklama şöyle:


09.09. 2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde kuru temizleme ve terzi dükkanı olarak faaliyet gösteren “White and Clean” isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan muhtelif giysiler, bir adet dikiş makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet çalışma masası, bir adet vantilatör ve 2 adet florasan lamba tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yapılan soruşturmada bahse konu yangının G.K.(E-54) tarafından tasarrufunda bulundurduğu yanıcı maddeyi iş yeri içerisinde döküp ateşe vermek suretiyle kundaklandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Olağanüstü kurultay yarın yapılıyor
Olağanüstü kurultay yarın yapılıyor
  1. Gündem

banner1

banner3