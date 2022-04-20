Küresel ısınma kuşların göç rotalarını değiştiriyor

Küresel ısınmadan etkilenen yabancı kuş türleri, son yıllarda Türkiye'de görülmeye başladı.

Küresel ısınma kaynaklı doğa ve hava olayları, her yıl milyonlarca insanı etkilerken hayvanlar da bu durumdan payını alıyor.

Özellikle iklim kaynaklı değişiklikler nedeniyle kuşlar, daha önce hiç bulunmadıkları bir bölgeyi göç rotalarına ekleyebilirken belirli bir süre kaldıkları bölgede artık daha uzun veya daha kısa bir süre konaklayabiliyorlar.

Kuş türlerini inceleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kuş göçlerinde şahit olduğu değişimi anlattı.

"Yeni türlerin sayısı artacak"

Kuşların uzun yıllar önce doğa koşullarına göre göç güzergahları belirlediğini aktaran Tüydeş, uçuşun gerçekleştiği rotaların kuşlar için daha az riskli, beslenmeye açık ve yorucu olmadığı için cazip hale geldiğine vurgu yaptı.

Türkiye'de hiç görülmeyen Kap kumrusunun artık Türkiye'de de görüldüğünü anlatan Tüydeş, "6-7 yıl önce ilk görüldüğünde olay olmuştu. Şimdi ülkemizde Adana-Hatay taraflarında her sene üreme kaydı geliyor ve uzmanlar giderek daha sık görülecek bir tür olduğunu söylüyor. İşte bu, iklim değişikliğine de bağlı bir yayılımdır ve bu tarz yeni türlerin sayısı artacak gibi duruyor" dedi.

"Kuraklık çok sayıda hayvanı etkiliyor"

Farklı bölgelerde fotoğrafladığı kuşları daha sonra bambaşka bölgelerde görebildiğini söyleyen Alper Tüydeş, şöyle konuştu:

"Daha önce Hatay'da kaydı olan küçük çöl toygarı yani yaşam alanı çöl olan kuş geçen sene İstanbul-Riva'da görüldü. Bunun gibi başka bölgelere giden kuşlar da oluyor. Yine hava şartları çok çetin geçtiğinde yer değiştiren kuşlar var, bunlardan biri de kızıl çaylak kuşudur. Yıllar önce Türkiye'de ben de görmüştüm, uzun bir aradan sonra bu sene İstanbul'da bir çöplükte kuş gözlemcileri tarafından yeniden görüldü ve fotoğraflandı. Çizgili kum kuşu var, Türkiye'de toplamda en fazla 6-7 kez görülen bir kuş türüdür ve bu bölgelerde görülmesi çok zor olan bir tür. Birkaç yıl önce Manyas Kuş Cenneti'nde fırtına sonrası kaydetmiştim. Hatay'da bu sene ilk kez kuş gözlemcisi arkadaşlarım çatal kuyruklu martıyı gözlemledi. Cambaz Kartal bu yıl yine görüldü. Genel de kış aylarında ve göç dönemlerinde bu tarz nadir türler daha sık görülebiliyor."

"İklim değişikliği tabiatın dengesini bozuyor"

Kuşların göç rotalarındaki değişikliği yorumlayan Prof. Dr. Ahmet Kılıç da "Son yıllarda Türkiye'de görülen yabancı kuş türleri, küresel ısınmadan etkilenen kuşlar şeklinde değerlendirilebilir. Leylekler üremelerini tamamladıktan sonra Afrika'ya göç ederler ancak yiyecek bulabildikleri ve iklime alıştıkları için Diyarbakır-Batman'da kışın da görülmektedir. Yeni dengeye uyanlar yaşayıp üreyeceklerdir. Uyamayanlar yok olacaktır. Tür sayısında azalma beklenmektedir. Her bir tür dünya için önemlidir, bir görevi gerçekleştirir. Yok olan türlerin gerçekleştirdiği görevler yerine getirilemeyeceği için tabiatın dengesi bozulacaktır" dedi.