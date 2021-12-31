Kurallara uyulmadı..

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam, dün bir kişinin Lefkoşa Girne yolu üzerinde reklam panosu tamiri yaparken orta gerilim hattına temas etmesi sonucu yaşamını kaybettiğine dikkat çekerek bu konuda yazılı açıklama yaptı.

Karaçam, “Kural tanımazlık ve denetim eksikliği, yaşanan bu kazaya davetiye çıkarmıştır” dedi.

Mevzuat gereği havai elektrik iletim hattına en yakın yapılaşmanın iletkenin iz düşümünden en az 3 metre uzakta olması gerektiğini kaydeden Karaçam, “Olayın meydana geldiği yerdeki tabelanın havai hattın tam altında yakın mesafede olduğu ve bu kurala uygun olmadığı açıkça görülmektedir. Özellikle olayın yaşandığı yol üzerinde bu ve buna benzer pek çok tabela bulunmaktadır. Bu kuralın mutlak suretle acilen denetlenmesi ve uygun olmayan bu gibi tabelaların yerinin değiştirilmesi için ilgililer vakit kaybetmeden harekete geçmelidir” dedi.