Kumyalı'da mahşeri kalabalık!

8 Şubat Salı günü Girne - Çatalköy’de suikasta kurban giden iş insanı Halil Falyalı'nın cenazesi konvoyla defnedileceği Kumyalı köyüne geldi.
Cenaze, Falyalı'nın Kumyalı’da bulunan evine götürüldü. Burada sevenleri tarafından tören düzenlendi.
Törenin ardından Falyalı'nın naaşı Kumyalı Camii'ne götürüldü.
Falyalı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumyalı Kabristanlığı'na defnedilecek.
Falyalı'nın cenazesi Kumyalı'dan önce Çatalköy'de bulunan evine de götürülmüştü.