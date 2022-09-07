banner38

KTTO 59. Olağan Genel Kurulu yapılıyor

KTTO 59. Olağan Genel Kurulu yapılıyor
banner37
banner23

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu 17 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapılacak.

Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak olan 59. Olağan Genel Kurulu, başkanlık divanının oluşumu, Oda Başkanı’nın konuşması, misafir konuşmacıların konuşmaları, 58. çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması, oda meclis üyelerinin seçimi ile devam edecek.

Genel Kurul Toplantısı Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!
Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!
  1. Gündem

banner1

banner3