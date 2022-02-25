Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk’e heyet göndermeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Zelenskiy’in teklifine cevaben Vladimir Putin, Ukrayna heyetiyle müzakereler için Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde Minsk’e bir Rus heyeti göndermeye hazır.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Putin’e, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.” mesajı iletmişti.

Kiev’de son durum

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor.

TASS haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus askeri Kiev’i batıdan kuşattı.

Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.

Gece saatlerinde Kiev’e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon’da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev’de sığınaklara toplandı.

TRT/BRT