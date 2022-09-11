Kraliçe Elizabeth'in en uzun yolculuğu başladı

Kraliçe İkinci Elizabeth'in, 19 Eylül'de yapılacak cenaze töreniyle tamamlanacak son yolculuğu, cenazenin Balmoral Şatosu'ndan yola çıkışıyla başladı.
Binlerce kişi, Kraliçe'ye son görevlerini yapmak için kortejin güzergahı üzerindeki yol kenarlarına çıktı.
Elizabeth'in naaşı, geçtiği yollarda alkışlar, gözyaşları ve saygı duruşuyla karşılanıyor.
Kraliçe'nin İskoçya başrağına sarılı naaşı, Türkiye saatiyle 12.00'de yazlık ikametgahı olan Balmoral Şatosu'ndan ayrıldı.
Tabutunun üzerine Şatonun bahçesinden toplanan çiçekler konuldu.
Cenaze korteji kısa süre önce Edinburg kentine girdi.
Kraliçe'nin naaşı, Holyroodhouse Sarayı'nda halkın ziyaretine açılacak.
BİR TEK KIZI EŞLİK EDİYOR
Cenazeye kızı Anne eşlik ediyor.
Cenaze korteji Salı günü Londra'ya götürülecek.
HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK
Buckingham Sarayı'nın ardından Westminister Salonu'nda yeniden halkın ziyaretine açılacak.